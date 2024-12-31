До 5 тис. грн можуть отримати українці, але за однієї обставини

Мешканці одного міста розраховують на допомогу до 5 тисяч гривень, якщо потребують лікування

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу на оплату лікування. Таку виплату нараховують і для мешканців Херсона, яким необхідне серйозне лікування.

Нарахування допомоги відбувається в рамках програми "Соціальний захист". Про це повідомив мер міста Роман Мрочко і додав, що сума виплати коливається від 3 до 5 тисяч гривень.

Одноразова фінансова допомога надається:

для стаціонарного лікування або операцій при онкозахворюваннях (злоякісні новоутворення) — 5 000 гривень;

для людей з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування — 3 000 гривень;

для оперативних втручань на серці та судинах — 5 000 гривень;

на ендопротезування суглобів — 5 000 гривень.

Аби оформити виплату, заявнику необхідно подзвонити й дізнатись інформацію за номерами в:

Дніпровському районі — 099 25 35 491;

Корабельському районі — 050 87 51 141;

Центральному районі — 066 44 79 236.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців розраховує на грошову допомогу в 6500 гривень на зимовий період.