До 5 тис. грн можуть отримати українці, але за однієї обставини
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Мешканці одного міста розраховують на допомогу до 5 тисяч гривень, якщо потребують лікування
Деякі українці можуть отримати грошову допомогу на оплату лікування. Таку виплату нараховують і для мешканців Херсона, яким необхідне серйозне лікування.
Нарахування допомоги відбувається в рамках програми "Соціальний захист". Про це повідомив мер міста Роман Мрочко і додав, що сума виплати коливається від 3 до 5 тисяч гривень.
Одноразова фінансова допомога надається:
- для стаціонарного лікування або операцій при онкозахворюваннях (злоякісні новоутворення) — 5 000 гривень;
- для людей з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування — 3 000 гривень;
- для оперативних втручань на серці та судинах — 5 000 гривень;
- на ендопротезування суглобів — 5 000 гривень.
Аби оформити виплату, заявнику необхідно подзвонити й дізнатись інформацію за номерами в:
- Дніпровському районі — 099 25 35 491;
- Корабельському районі — 050 87 51 141;
- Центральному районі — 066 44 79 236.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців розраховує на грошову допомогу в 6500 гривень на зимовий період.