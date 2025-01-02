Кому из украинцев ВПЛ могут не назначить денежную выплату

Есть шесть обстоятельств, при которых украинцам со статусом ВПЛ не назначат выплату

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине имеют право на ежемесячную выплату от государства. Однако некоторым из них могут больше не начислять денежную поддержку.

Есть некоторые категории лиц, которым не подлежат выплаты ВПЛ. Это предусмотрено постановлением "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц".

Денежная помощь не будет назначаться для:

граждан Украины, которые были за границей дольше 30 календарных дней, при этом без причин, обоснованных в документах;

внутренне перемещенных лиц, купивших квартиру, жилой дом или участок стоимостью более 100 000 гривен (это не касается случаев, когда жилье было получено из бюджета города или страны);

украинцев, купивших новую машину, сошедшую с конвейера менее 5 лет назад (исключение составляет авто, купленное волонтерами и переданное ВСУ);

тех, у кого есть жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи и размещено оно в безопасной зоне, где не продолжаются боевые действия в активной фазе, местность не считается зоной с возможностью боевых действий в активной фазе, а также любой населенный пункт на подконтрольной Украине территории;

украинцев, купивших металлы в банке, а также доллары, евро или другую иностранную валюту на сумму более 100 000 гривен (это не касается валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной, чтобы оплатить услуги в области медицины, образования или социальной сферы);

граждан Украины, на депозитном счете в банке у которых лежит более 100 000 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может получить почти 11 тысяч гривен денежной помощи.