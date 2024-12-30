Для ВПО продовжили виплати: як довго вони будуть їх отримувати

Переселенцям зі статусом ВПО збільшили строк нарахування виплат на проживання

Переселенці, що мають статус ВПО, будуть отримувати виплати до серпня 2025 року, адже Уряд продовжив їх виплату. Деяким особам подавати заяву знову на оформлення допомоги не потрібно.

Уряд вніс зміни до постанови "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам", якими передбачено подовження виплати на проживання вразливим категоріям переселенців. Як повідомив голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов, нарахування надходитиме з березня по серпень 2025 року.

Хто може отримати таку допомогу

У Мінсоцполітики нагадують, що виплата передбачена на суму:

3 тисячі гривень — для дітей та людей з інвалідністю;

2 тисячі гривень — для інших категорій ВПО.

Її автоматично нарахують:

для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

для осіб з інвалідністю I чи II групи, дитині з інвалідністю віком до 18 років, дитині, хворій на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Однак заявки потрібно заново подавати:

непрацюючим особам працездатного віку, які здійснюють догляд за дитиною до 14 років,

сім'ям у яких, виховується троє і більше дітей віком до 18 років, всі діти проживають в сім’ї й не виховуються в інтернатних закладах.

сім'ї, де член сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або тяжкохворою дитиною.

вагітним жінкам (з 30-го тижня вагітності).

дітям до 14 років, які прибули без супроводу батьків.

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