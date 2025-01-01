Хто з українців може отримати майже 11 тисяч допомоги у 2025 році

Виплату в 10 800 гривень отримають переселенці з довідкою до 30 днів, які переїхали у Київ та область

Внутрішньо переміщені особи, що недавно прибули у Київ та область, отримають грошову допомогу. Сума виплати складає 10 800 гривень і вона нараховуватиметься упродовж трьох місяців.

Виплатою для новоприбулих внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у столицю та її область займається благодійний фонд "Деполь Україна", передає "ДеДопомога". Аби її отримати, заявнику необхідно буде заповнити форму реєстрації.

Оформити грошову допомогу в 10 800 (3600 гривень протягом трьох місяців) можуть внутрішньо переміщені особи, які переїхали до Києва чи Київської області й мають довідку ВПО терміном до 30 днів (до одного місяця).

Головною умовою для отримання виплати — особи не отримували грошової допомоги від інших фондів і організацій протягом останніх 3-х місяців (окрім державної "ЄДопомоги").

Для оформлення виплати, ВПО має заповнити форму реєстрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати грошову допомогу на оплату серйозного лікування. Сума виплати коливається від 3 до 5 тисяч гривень.