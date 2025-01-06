Чи зможуть мобілізовані отримати грошову допомогу після звільнення зі служби

Українці, що були мобілізовані під час воєнного стану, після звільнення зі служби отримають допомогу

Військовослужбовці в Україні можуть отримати грошову допомогу після звільнення зі Збройних Сил України. Вона передбачена мобілізованим під час воєнного стану.

Сума такої виплати не може бути меншою за 25% від місячного грошового забезпечення без урахування винагород. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Згідно з даними, вона виплачується військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Для них розмір грошової виплати нараховується як 4 відсотки від місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але вона не має бути меншою, як 25 відсотків від місячного грошового забезпечення без урахування винагород.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку грошову допомогу нараховуватимуть для офіцерів, що звільняються зі військової служби. Її розмір складатиме 50 відсотків місячного грошового забезпечення військовослужбовця.