Яку доплату в січні можуть отримати військові за виконання завдань

Якщо військові виконують певні завдання, то їм передбачено нарахування доплати в 30 тисяч гривень у розрахунку на місяць

Військові, що виконують завдання в небезпечних умовах поза районами ведення бойових дій, можуть отримати до 30 тисяч гривень виплати.

Згідно зі наказом Міноборони "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", до 30 тисяч гривень нарахують бійцям, що виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами раз на місяць, зокрема, якщо вони проводять розмінування територій.

За яких обставин військовим передбачено таку виплату

Військові можуть отримати до 30 тисяч гривень, якщо виконують завдання за наказами чи розпорядженнями:

з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;

з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генштабу ЗСУ;

з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління ДССТ;

у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генштабу ЗСУ, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міноборони;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури (у тому числі об'єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами та підрозділами ДССТ).

Крім того, згідно з наказом, військовослужбовцям, які в установленому законодавством порядку відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі до складу сільських (селищних), міських, районних та обласних військових адміністрацій, на території (або частині цієї території), здійснення повноважень яких ведуться воєнні (бойові) дії, та виконують бойові (спеціальні) завдання виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли військовим виплачують грошове забезпечення і чому його можуть затримати.