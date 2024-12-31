Яка грошова допомога нараховується офіцерам після звільнення
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Офіцери, які вирішили звільнитись зі Збройних Сил України за певних умов, отримають грошову допомогу в 50% від місячного грошового забезпечення
Після звільнення з військової служби військовим належить компенсація. А бійцям офіцерського складу також нараховують одноразову грошову допомогу, сума якої залежить від місячного грошового забезпечення захисника.
Одноразова грошова допомога здійснюється в разі звільнення з військової служби в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення. Про це пояснило Міністерство оборони України.
Її виплачують у разі звільнення за таких підстав:
- у зв’язку із закінченням установлених строків військової служби;
- за станом здоров’я;
- у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.
Раніше "Телеграф" писав про те, коли військовослужбовцям виплачують грошове забезпечення і за яких обставин захисникам можуть затримати виплати.
Крім того, Міністерство оборони України також пояснило, як військовослужбовцям можна самостійно вирахувати точний розмір свого грошового забезпечення, використовуючи калькулятор.