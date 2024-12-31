Яка грошова допомога нараховується офіцерам після звільнення

Офіцери, які вирішили звільнитись зі Збройних Сил України за певних умов, отримають грошову допомогу в 50% від місячного грошового забезпечення

Після звільнення з військової служби військовим належить компенсація. А бійцям офіцерського складу також нараховують одноразову грошову допомогу, сума якої залежить від місячного грошового забезпечення захисника.

Одноразова грошова допомога здійснюється в разі звільнення з військової служби в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення. Про це пояснило Міністерство оборони України.

Її виплачують у разі звільнення за таких підстав:

у зв’язку із закінченням установлених строків військової служби;

за станом здоров’я;

у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли військовослужбовцям виплачують грошове забезпечення і за яких обставин захисникам можуть затримати виплати.

Крім того, Міністерство оборони України також пояснило, як військовослужбовцям можна самостійно вирахувати точний розмір свого грошового забезпечення, використовуючи калькулятор.