Кому з військових в січні може прийти доплата в 50 тисяч гривень

Якщо військові виконали спеціальне завдання в районах введення бойових дій та відповідають певним критеріям, то вони можуть отримати 50 тисяч гривень

За виконання певних бойових завдань військові отримують доплати. Сума виплат може становити 30 000 або 50 000 тисяч гривень.

Аби отримати 50 тисяч гривень, бійцю потрібно відповідати критеріям, виконувати завдання в районах введення бойових дій та нести службу в певних управліннях, угрупуваннях чи військових частинах. Про це йдеться в наказі "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Хто отримає по 50 тисяч гривень

Така виплата буде нарахована бійцям, що несуть службу у складі:

органу військового управління;

штабу угруповання військ (сил);

штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;

командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу).

Водночас вони мають відповідати наступним критеріям:

залучення військовослужбовців до складу ОВУ, а військовослужбовців, які обіймають (тимчасово виконують) посади, визначені штатом у складі командування і штабу військової частини (зведеного підрозділу) — до оперативного (бойового) управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини;

здійснення командним пунктом військової частини (ОВУ) оперативного (бойового) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

виконання військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань у складі ОВУ (на командному пункті військової частини).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке грошове забезпечення виплачуватиметься військовим, яких зарахували у розпорядження командира.