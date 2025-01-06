Смогут ли мобилизованные получить денежную помощь после увольнения со службы

Украинцы, мобилизованные во время военного положения, после увольнения со службы получат помощь

Военнослужащие в Украине могут получить денежную помощь после увольнения из Вооруженных Сил Украины. Она предусмотрена мобилизованным во время военного положения.

Сумма такой выплаты не может быть менее 25% от месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Согласно данным, она выплачивается военнослужащим, которые были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период.

Для них размер денежной выплаты начисляется как 4 процента от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но она не должна быть меньше, чем 25 процентов от месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую денежную помощь будут начислять для офицеров, увольняемых с военной службы. Ее размер составит 50 процентов месячного денежного обеспечения военнослужащего.