Какое дополнительное вознаграждение получают срочники и курсанты

Для бойцов срочной службы предусмотрено ежемесячно по 6000 гривен, а для курсантов – 2350 гривен

Военные срочной службы и курсанты могут получить вознаграждение. Сумма для каждого из этих категорий бойцов отличается и составляет 6000 и 2350 гривен соответственно.

Такое вознаграждение выплачивается пропорционально времени прохождения службы. Об этом говорится в Министерстве обороны Украины.

Согласно данным, военные, проходящие срочную службу, будут ежемесячно получать дополнительное вознаграждение в 6000 гривен пропорционально времени прохождения службы в месяц.

В то же время курсантам высших военных учебных заведений, высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, учреждений профессионального предвысшего военного образования, которые перед зачислением на обучение не находились на военной службе или проходили срочную военную службу ежемесячно предусмотрена выплата в 2 350 гривен пропорционально времени прохождения службы в месяц.

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