До 5 тис. грн отримають військові на оплату комунальних послуг: де виплачується допомога

Аби отримати таку виплату, заявнику необхідно подати заявку

Деякі військові, що беруть участь у бойових діях, але не мають статус учасника бойових дій, та зареєстровані в Івано-Франківську, мають право на фінансову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.

У 2025 році її сума складає 5 тисяч гривень. Про це у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Згідно з даними, у 2025 році грошову допомогу можуть отримати військові, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не мають статусу УБД та не користуються пільгами з оплати комуналки.

За його словами, аби отримати таку виплату, заявнику необхідно звернутись до ЦНАПу. Заявку на допомогу також можна подати онлайн.

"83 захисники отримають такі виплати на суму 415 000 гривень. А загалом у 2024 році таку допомогу затвердили для 479 військових на суму 2 319 000 гривень", — сказав міський голова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з військовослужбовців у січні можуть нараховувати доплату в 30 000 або 50 000 гривень за виконання бойових (спеціальних) завдань.