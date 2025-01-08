Як можна оформити пенсію на порталі ПФУ
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Для оформлення пенсії онлайн особі необхідно прикріпити скан-копії документів та подати заяву
Українці можуть вийти на пенсію в 60, 63 та 65 років за умови достатньої кількості страхового стажу. Аби оформити пенсію, особам потрібно звернутись в Пенсійний фонд або подати заяву через веб-портал.
Подати документи на виплату можна незалежно від місця реєстрації чи проживання. Про це мовиться на сайті Пенсійного фонду.
Як подати заяву
- Авторизуватись на порталі ПФУ через кваліфікований електронний підпис (КЕП), або BankID, або Дія.Підпис;
- У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії";
- Надати згоду на дистанційне інформування та обрати вид пенсії (наприклад, "пенсія за віком");
- Заповнити анкету-опитувальник і прикріпити скан-копії документів (розмір кожного файлу до 1 Мб);
- Підписати заяву КЕП та відправити її до ПФУ, натиснувши кнопку "Підписати та відправити".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на веб-порталі ПФУ можна дізнатись і про статус призначення пенсії. Така інформація буде доступна лише для літніх осіб, які вже мають право на виплату.