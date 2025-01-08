Як можна оформити пенсію на порталі ПФУ

Для оформлення пенсії онлайн особі необхідно прикріпити скан-копії документів та подати заяву

Українці можуть вийти на пенсію в 60, 63 та 65 років за умови достатньої кількості страхового стажу. Аби оформити пенсію, особам потрібно звернутись в Пенсійний фонд або подати заяву через веб-портал.

Подати документи на виплату можна незалежно від місця реєстрації чи проживання. Про це мовиться на сайті Пенсійного фонду.

Як подати заяву

Авторизуватись на порталі ПФУ через кваліфікований електронний підпис (КЕП), або BankID, або Дія.Підпис;

У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії";

Надати згоду на дистанційне інформування та обрати вид пенсії (наприклад, "пенсія за віком");

Заповнити анкету-опитувальник і прикріпити скан-копії документів (розмір кожного файлу до 1 Мб);

Підписати заяву КЕП та відправити її до ПФУ, натиснувши кнопку "Підписати та відправити".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на веб-порталі ПФУ можна дізнатись і про статус призначення пенсії. Така інформація буде доступна лише для літніх осіб, які вже мають право на виплату.