Как можно оформить пенсию на портале ПФУ
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Для оформления пенсии онлайн лицу необходимо прикрепить скан-копии документов и подать заявление
Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет при достаточном количестве страхового стажа. Чтобы оформить пенсию, лицам следует обратиться в Пенсионный фонд или подать заявление через веб-портал.
Подать документы на выплату можно независимо от места регистрации или проживания. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда.
Как подать заявление
- Авторизироваться на портале ПФУ через квалифицированную электронную подпись (КЭП), или BankID, или Дія.Підпис;
- В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии";
- Дать согласие на дистанционное информирование и выбрать вид пенсии (например, "пенсия по возрасту");
- Заполнить анкету-опросник и прикрепить скан-копию документов (размер каждого файла до 1 Мб);
- Подписать заявление КЭП и отправить его в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить".
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на веб-портале ПФУ можно узнать и статус назначения пенсии. Такая информация будет доступна только пожилым лицам, которые уже имеют право на выплату.