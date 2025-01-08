Как можно оформить пенсию на портале ПФУ

Для оформления пенсии онлайн лицу необходимо прикрепить скан-копии документов и подать заявление

Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет при достаточном количестве страхового стажа. Чтобы оформить пенсию, лицам следует обратиться в Пенсионный фонд или подать заявление через веб-портал.

Подать документы на выплату можно независимо от места регистрации или проживания. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда.

Как подать заявление

Авторизироваться на портале ПФУ через квалифицированную электронную подпись (КЭП), или BankID, или Дія.Підпис;

В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии";

Дать согласие на дистанционное информирование и выбрать вид пенсии (например, "пенсия по возрасту");

Заполнить анкету-опросник и прикрепить скан-копию документов (размер каждого файла до 1 Мб);

Подписать заявление КЭП и отправить его в ПФУ, нажав кнопку "Подписать и отправить".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на веб-портале ПФУ можно узнать и статус назначения пенсии. Такая информация будет доступна только пожилым лицам, которые уже имеют право на выплату.