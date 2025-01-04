Пенсійний фонд може забрати до 20% виплати: що не потрібно робити українцям

Частину виплат заберуть у тих, хто, вийшовши на пенсію, вирішив працевлаштуватись або звільнитись

У осіб, які після оформлення пенсії, знову працевлаштувались або звільнились і не повідомили про це у Пенсійний фонд України, можуть забрати до 20% пенсії.

ПФУ має повне право на урізання пенсії в осіб, що пішли працювати або звільнились з роботи, якщо про такі зміни не було повідомлено. Про це нагадав Пенсійний фонд.

Якщо особа не повідомила про такі зміни в житті, то їй нарахують зайві виплати. Відповідно якщо орган виявить порушення, то тоді пенсіонер буде зобов'язаний повернути надмірну суму.

Зазначається, що суму у 20% від пенсії можна повернути добровільно. Однак якщо українець цього не зробить, то ПФУ примусово забере до 20% суми з пенсійних нарахувань.

Аби актуалізувати свої дані, літні особи мають десять днів.

"Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих осіб. Приміром, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму", — коментують на інформаційній сторінці веб-порталу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2025 році українцям буде важче вийти на пенсію через збільшення норми страхового стажу.