Пенсіонера можуть позбавити виплати у декількох випадках - перелік причин

Після скасування виплати можна поновити

Деяким пенсіонерам можуть скасувати виплати у певних випадках. Зокрема серед них і перебування за кордоном, не дарма ж ця категорія населення має проходити регулярну ідентифікацію.

Детальніше про причини скасування пенсії розповіло видання "На пенсії". Там зазначають, що основними причинами є:

якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

якщо пенсіонер мешкає за кордоном;

за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісти зниклим або оголошення померлим у встановленому законом порядку;

якщо пенсію не було отримано протягом шести місяців поспіль;

якщо пенсіонер не пройшов процедури фізичної ідентифікації;

в інших випадках, передбачених законом.

Як відновити виплати

Щоб виплати пенсіонеру поновили, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з паспортом і подати відповідну заяву.

Раніше "Телеграф" писав, що на початку 2025 року змінилась вимога щодо наявності стажу, щоб вийти на пенсію. Тепер, щоб вийти на відпочинок у 60 років чоловікам та жінкам буде необхідно мати 32 роки стажу.