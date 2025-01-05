Пенсіонера можуть позбавити виплати у декількох випадках - перелік причин
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Після скасування виплати можна поновити
Деяким пенсіонерам можуть скасувати виплати у певних випадках. Зокрема серед них і перебування за кордоном, не дарма ж ця категорія населення має проходити регулярну ідентифікацію.
Детальніше про причини скасування пенсії розповіло видання "На пенсії". Там зазначають, що основними причинами є:
- якщо пенсію призначено на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
- якщо пенсіонер мешкає за кордоном;
- за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
- у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісти зниклим або оголошення померлим у встановленому законом порядку;
- якщо пенсію не було отримано протягом шести місяців поспіль;
- якщо пенсіонер не пройшов процедури фізичної ідентифікації;
- в інших випадках, передбачених законом.
Як відновити виплати
Щоб виплати пенсіонеру поновили, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з паспортом і подати відповідну заяву.
Раніше "Телеграф" писав, що на початку 2025 року змінилась вимога щодо наявності стажу, щоб вийти на пенсію. Тепер, щоб вийти на відпочинок у 60 років чоловікам та жінкам буде необхідно мати 32 роки стажу.