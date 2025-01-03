Де та як пенсіонеру можна дізнатись про статус призначення виплати

Аби отримати інформацію про призначення пенсії, літній особі необхідно зайти на портал ПФУ

Українці можуть вийти на пенсію в 60, 63 та 65 років за умови достатньої кількості страхового стажу. Оформити та дізнатись про статус виплати можна, звернувшись до Пенсійного фонду або на порталі електронних послуг.

Якщо особа буде дізнаватись про статус пенсії в електронному форматі, то їй необхідно авторизуватись на порталі ПФУ. Це пояснили в Головному управлінні ПФУ в Донецькій області.

Інформація про те, на якому етапі призначення наразі є пенсія, доступна лише пенсіонерам.

Аби отримати такі дані, українцю потрібно здійснити кілька кроків:

авторизуватися на порталі ПФУ в один зі зручних способів;

у лівому боковому меню обрати розділ Моя пенсія.

Крім статусу оформленої пенсії, літній особі буде доступна наступна інформація:

дані з пенсійної справи (вид пенсії, загальна сума призначеної пенсії, складові пенсійної виплати, строк, на який призначена пенсія);

протокол/розпорядження про призначення/перерахунок пенсії;

електронна пенсійна справа (відскановані документи, які стосуються пенсії).

Раніше "Телеграф" писав про те, які зміни очікуються з пенсійними виплатами в Україні у 2025 році.