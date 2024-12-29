Вийти на пенсію у 2025 році стане складніше: що зміниться

Вимоги підвищуватимуться і в наступні роки

На початку 2025 року буде переглянуто вимогу щодо наявності стажу, щоб вийти на пенсію. Тепер, щоб вийти на відпочинок у 60 років чоловікам та жінкам буде необхідно мати 32 роки стажу.

Про це повідомили у Пенсійному фонді. Там нагадали, що згідно з положеннями пенсійної реформи, вимоги до стажу щороку збільшуватимуться на 12 місяців доти, доки не досягнуть 35 років.

Тобто з січня, щоб вийти на пенсію, треба мати:

32 роки стажу, щоб вийти у 60 років;

22-31 рік стажу для виходу 63 роки;

15-21 рік стажу для виходу 65 років.

Якщо навіть у 65 років у людини не накопичилося 15 років стажу, то вона може розраховувати хіба що на щомісячну державну соціальну допомогу.

Варто зазначити, що у 2025 році розмір мінімальної пенсії не змінюватиметься, як і прожитковий мінімум. Це означає, що мінімальна пенсія для 65-річних непрацюючих пенсіонерів зі стажем 30-35 років становитиме 3200 гривень. Тобто 40% від мінімальної зарплати у 8000 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна збільшити свої пенсійні виплати, а також як розрахувати свою майбутню пенсію.