Які виплати будуть нараховуватись військовим на лікуванні

Поранені військові розраховують на 5 різних виплат — грошове забезпечення, винагорода та три види допомог

Поранені військовослужбовці мають право на різні виплати, зокрема на винагороду та допомоги.

Якщо військовий отримав поранення, травму, контузію чи каліцтво внаслідок участі в бойових діях, то йому передбачено 5 різних нарахувань. Про це повідомив адвокат Карпенко Андрій на "Юристи.ua".

Виплати для поранених бійців:

Щомісячне грошове забезпечення. Розмір залежить від останньої займаної посади перед пораненням;

Розмір залежить від останньої займаної посади перед пораненням; Додаткова винагорода. Виплата надається в розмірі 100 000 грн за поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини (при виконанні бойових завдань по БР). Вона має нараховуватись щомісяця протягом періоду лікування в стаціонарі або перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення;

Виплата надається в розмірі 100 000 грн за поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини (при виконанні бойових завдань по БР). Вона має нараховуватись щомісяця протягом періоду лікування в стаціонарі або перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення; Одноразова грошова допомога – одноразова грошова компенсація за будь-яке ушкодження здоров’я під час захисту Батьківщини, що призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності;

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Виплачується щороку в розмірі, що дорівнює розміру місячного грошового забезпечення військового;

Виплачується щороку в розмірі, що дорівнює розміру місячного грошового забезпечення військового; Грошова допомога для оздоровлення. Нараховується в розмірі місячного грошового забезпечення. Має здійснюватись щороку, незалежно від матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке грошове забезпечення виплачується військовим, що знаходяться у розпорядженні командира.