Коли військовим виплачують грошове забезпечення і чому можуть бути затримки

Сума нарахування грошового забезпечення для бійців ділиться на два етапи й здійснюється на початку і в кінці місяця

Кожен військовослужбовець, що проходить військову службу в ЗСУ, має право на місячне грошове забезпечення. Його нарахування розподіляється на дві частини й за певних обставин може не надходити.

Ці кошти мають щомісячно нараховуватись на картку банку бійця, як пояснило видання "Факти ICTV". Виплата здійснюється у два етапи — з 5 по 15 число нараховується аванс, а з 25 числа і до наступного місяця приходить основна сума.

Однак варто зауважити, що все залежить від військової частини та роду військ, де служить військовий.

Чому виплати можуть затримати

Згідно з даними, виплата може здійснитись пізніше через відсутність коштів у бюджеті або неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами.

Крім того, грошове забезпечення, ймовірно, може затриматись через те, що військовий має право на додаткові виплати стосовно участі в бойових діях чи перебування в зоні бойових дій. Для узгодження таких нарахувань потрібно більше часу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з'явиться нова допомога для військових.