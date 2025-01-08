Три условия, которые гарантируют военным вознаграждение в 30 тысяч грн

Бойцы, которые выполнили боевую задачу и их вывели из зоны боевых действий, получат вознаграждение

Военнослужащие в Украине, которые были выведены из района введения боевых действий на восстановление, имеют право на вознаграждение в 30 тысяч гривен.

Вознаграждение в 30 000 гривен осуществляется для военных, чья воинская часть включена в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства или в состав резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Сил обороны государства, если она была выведена из зоны военных действий на восстановление. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Чтобы подтвердить, что воинская часть или орган военного управления находится в резерве Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины должен предоставить приказ, которым будет определена задача на их содержание в резерве Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины или применение по его решению.

В то же время дополнительное вознаграждение будет выплачиваться в случае одновременного соблюдения условий:

есть боевой приказ командира воинской части о боевой задаче;

выполнение военным боевой задачи в составе резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Сил обороны государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из военных в январе может прийти доплата в 50 тысяч гривен.