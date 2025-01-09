На яких умовах ФОП призначають пенсію і які роки входитимуть до стажу

ФОПи в Україні можуть оформити пенсію за віком на таких же умовах, як і інші

Українці можуть оформити пенсію, якщо мають норму страхового стажу та досягли 60, 63 та 65 років. ФОПи можуть оформити пенсії так само як і інші громадяни, однак їх суми залежать від підприємців.

Аби вийти на пенсію 60 років у 2024 році підприємцю потрібно мати не менше 31 року стажу. У 2025 році норма виросла до 32 років, як повідомили у "На пенсії".

Під час підприємницької діяльності ФОПи мають сплачувати Єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Якщо він не сплачується, то страховий стаж, відповідно, не зростає.

У виданні пояснюють, що, в основному, підприємці сплачують мінімальний страховий внесок, що несе негативні наслідки на коефіцієнт заробітної плати й на загальний розмір пенсії.

Отже, підприємцям, що сплачують мінімальні внески, призначають пенсію, яка може бути близька до найнижчої. На таку пенсію також вплине недостатня кількість стажу та невеликий офіційний дохід.

Раніше "Телеграф" писав про те, за яких умов пенсіонера можуть позбавити виплат в Україні.