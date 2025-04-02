Які гарантії безпеки США можуть надати Україні: Зеленський перерахував пункти

США не хочуть бути присутніми "на землі", проте це питання перебуває на порядку денному

Список гарантій безпеки в тому, чи іншому вигляді, які Сполучені Штати можуть надати Україні, доволі великий. Президент США Дональд Трамп був ознайомлений з тим, який вклад у майбутню безпеку України він може зробити.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з міністром іноземних справ Німеччини Анналеною Бербок. Він зазначив, що Вашингтон не говорив про присутність свого сухопутного контингенту в Україні, але це питання залишається на порядку денному.

Україна хоче отримати від США наступну допомогу у забезпеченні її безпеки після потенційного припинення війни:

Глибока розвідка, обмін даними та супутниковий зв'язок;

Надання, розробка та реалізація нових військових технологій;

Інвестиції в українське оборонне виробництво;

Присутність у небі, в тому числі питання протиповітряної та протиракетної оборони.

"Тематику захисту неба я особисто проговорював з президентом Трампом. Я йому казав, що для мене це також присутність. Якщо ми можемо тотально закрити небо України системами Patriot — для мене це дуже серйозний вклад США в гарантії безпеки", – зазначив Зеленський.

Зазначимо, за словами українського президента, незабаром Київ буде приймати першу зустріч країн, які готові розмістити на українській території миротворчий контингент у разі потенційного припинення війни між Україною та російським режимом. Вона відбудеться 4 квітня, домовленість про проведення зустрічі уклали під час третього саміту "коаліції охочих".

Раніше "Телеграф" писав про те, що спроби Франції та Великої Британії переконати європейських партнерів у необхідності відправки військових сил в Україну наразі не знайшли широкої підтримки. Лідери країн Європи не поспішають брати на себе зобов’язання щодо участі в такій місії.