Після дня затишшя в Україну повернуться дощі: коли чекати опадів

Температура повітря буде доволі високою

Погода в Україні у березні-квітні, зазвичай, мінлива — на зміну потеплінню приходять заморозки та навіть сніг. Зараз країну накрили дощі, які повернуться після одного дня без опадів.

За прогнозом Українського гідрометцентра, на початку квітня в Україні дощитиме. Проте у четвер, 3 числа, опадів не очікується в жодній з областей. По всій країні прогнозується мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть 2-9 градусів із позначкою "плюс". В денні години повітря прогріється до +12 +16 градусів.

Втім, вже наступного дня, у п'ятницю, 4 квітня, дощі повернуться у деякі регіони. Зокрема невеликі дощі пройдуть на сході та півдні, а також на Полтавщині, Черкащині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та на Запоріжжі. Вночі буде 5-9 градусів вище нуля, вдень синоптики прогнозують +14 +17 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку квітня жителям західних областей доведеться знову дістати зимовий одяг. Синоптики прогнозують повернення снігу. У неділю, 6 квітня, сніг випаде у Львові, Чернівцях та Тернополі.