Який буде розмір індексації пенсій у 2025 році

У березні 2025 року в Україні має відбутись індексація пенсійних виплат

У 2025 році для пенсіонерів заплановано індексацію їх виплати. Її коефіцієнт складе 1,10, згідно з проєктом бюджету Пенсійного фонду на поточний рік.

На індексацію пенсій та додаткових заходів підвищення рівня соцзахисту виділено понад 44,7 мільярда гривень. Про це йдеться в указі (проєкті) Міністерства соціальної політики України.

Згідно з даними, у березні 2025 року для індексації пенсійних і соціальних виплат буде застосовано коефіцієнт 1,10.

Водночас у бюджеті на доплати, визначені постановами Кабінету Міністрів України про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення передбачено понад 44,7 мільярда гривень.

Нагадаємо, кому з пенсіонерів у 2025 році уріжуть виплати. Ці зміни торкнуться майже всіх літніх осіб, що отримують надвисокі нарахування.

Водночас раніше "Телеграф" писав про зміни, які відбудуться для пенсіонерів у 2025 році, зокрема збільшення норми стажу для виходу на пенсію, списання коштів з рахунків та інші.