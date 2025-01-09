На каких условиях ФЛП назначают пенсию и какие годы будут входить в стаж

ФЛП в Украине могут оформить пенсию по возрасту на таких же условиях, как и другие

Украинцы могут оформить пенсию, если имеют норму страхового стажа и достигли 60, 63 и 65 лет. ФЛП могут оформить пенсии так же как и другие граждане, однако их суммы зависят от предпринимателей.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2024 году, предпринимателю нужно иметь не менее 31 года стажа. В 2025 году норма выросла до 32 лет, как сообщили в "На пенсии".

Во время предпринимательской деятельности ФЛП должны платить Единый социальный взнос (ЕСВ). Если он не платится, то страховой стаж соответственно не растет.

В издании объясняют, что, в основном, предприниматели платят минимальный страховой взнос, что несет негативные последствия на коэффициент заработной платы и на общий размер пенсии.

Итак, предпринимателям, которые платят минимальные взносы, назначают пенсию, которая может быть близка к самой низкой. На такую пенсию также повлияет недостаточное количество стажа и небольшой официальный доход.

Ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях пенсионера могут лишить выплаты в Украине.