Сім'ї переселенців можуть отримати допомогу від ООН: які є умови та якою буде сума

Родини, які мають статус ВПО та проживають у Запоріжжі, отримають по 10 800 гривень

ВПО у Запоріжжі можуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Сума виплати становить 10 800 гривень на одну особу.

Як повідомили представники БФ "Право на захист", виплату в 10 800 гривень можуть отримати представники та представниці трьох категорій, які мають дохід, менший за 5400 грн на особу, за попередньою реєстрацією.

Хто має право на виплату

Вона передбачена для:

Першої категорії осіб, а саме ВПО, які подають заявку протягом 6 місяців з моменту переміщення та відповідають наступним критеріям:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.) та не отримували грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших організацій.

Другої категорії осіб, а саме громадян, що повернулися до України після вимушеного переміщення до іншої країни. Їм також необхідно відповідати вказаним вище критеріям відбору;

Третьої категорії осіб, а саме переселенцям, які повернулися до місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії. Їм також треба відповідати даним критеріям відбору.

Крім того, усім цим категоріям населення потрібно дотриматись ще однієї умови — вони не отримували аналогічної допомоги від інших організацій.

Для оформлення такої допомоги, особам потрібно зареєструватись за посиланням. Надалі усім членам сім'ї необхідно з'явитись в 154 офіс БФ "Право на життя" за адресою: Запоріжжя, вулиця Незалежної України, 72, та мати наступні документи:

податковий номер;

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

довідка ВПО;

ідентифікаційний код платника податків;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медична довідка в разі наявності інвалідності чи хронічного захворювання;

номер банківської картки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати виплату "Тепла зима".