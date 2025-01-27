Семьи переселенцев могут получить помощь от ООН: какие есть условия и какой будет сумма

Семьи, которые имеют статус ВПЛ и проживают в Запорожье, получат по 10 800 гривен

ВПЛ в Запорожье могут получить денежную помощь от УВКБ ООН. Сумма выплаты составляет 10 800 гривен на одного человека.

Как сообщили представители БФ "Право на защиту", выплату в 10 800 гривен могут получить представители и представительницы трех категорий, имеющих доход, менее 5400 грн на человека, по предварительной регистрации.

Кто имеет право на выплату

Она предусмотрена для:

Первой категории лиц, а именно ВПЛ, которые подают заявку в течение 6 месяцев с момента перемещения и соответствуют следующим критериям:

семья, которая имеет только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая / несколько одиноких лиц пожилого возраста (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.) и не получали денежную помощь от УВКБ ООН или других организаций.

Второй категории лиц, а именно граждан, вернувшихся в Украину после вынужденного перемещения в другую страну. Им также необходимо соответствовать указанным выше критериям отбора;

Третьей категории лиц, а именно переселенцам, которые вернулись к местам постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область из-за военных действий. Им также надо соответствовать данным критериям отбора.

Кроме того, всем этим категориям населения нужно соблюсти еще одно условие — они не получали аналогичную помощь от других организаций.

Для оформления такой помощи лицам нужно зарегистрироваться по ссылке. В дальнейшем всем членам семьи необходимо явиться в 154 офис БФ "Право на жизнь" по адресу: Запорожье, улица Независимой Украины, 72, и иметь следующие документы:

налоговый номер;

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

справка ВПЛ;

идентификационный код налогоплательщика;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение/медицинская справка в случае наличия инвалидности или хронического заболевания;

номер банковской карты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может получить выплату "Теплая зима".