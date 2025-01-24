До 40 тис грн допомоги отримають деякі сім'ї. Хто є у списку

Три категорії родин розраховують на значну виплату, але спочатку потрібно зареєструватись

Для дітей, які перебувають у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або під опікою, благодійною організацією передбачено надання грошової допомоги. Її сума може сягнути 40 тисяч гривень.

Таку виплату проводитиме Міжнародна благодійна організація "СОС Дитячі Містечка", яка оголосила про початок реєстрації. Програма допомоги охоплює всю територію України, окрім районів, де тривають активні бойові дії і які занесені до спеціального переліку уряду.

Хто отримає допомогу

Виплата від 10 800 до 14 400 гривень передбачена для дітей, які перебувають у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або під опікою. Її надаватимуть сім'ям, де дітей віком до 18 років було влаштовано в період із 1 жовтня 2024 року до 31 грудня 2025 року.

Водночас від 25 до 40 тисяч гривень виплачуватимуть усиновленим дітям, які раніше перебували за кордоном унаслідок евакуації. Тут не братиметься до уваги в якій саме країні перебувала дитина.

Аби отримати допомогу, заявникам потрібно зареєструватись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці, які допомагають ВПО, можуть отримати компенсацію.