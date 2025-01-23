Виплату "Тепла зима" отримають ще понад 5 тис родин. Хто у списку щасливчиків

Грошова допомога в 6500 гривень розрахована для придбання теплих речей

Українці, які відповідають певним критеріям, можуть отримати грошову допомогу в 6500 гривень згідно з програмою "Зимова єПідтримка". Особам, яким не нарахували її до 2024 року, виплатять в поточному році.

Така виплата передбачена дітям з малозабезпечених родин, родинам з дітьми з числа найбільш вразливих ВПО, а також в яких є дорослі з інвалідністю І групи, аби вони змогли придбати для дітей теплі речі на зиму. Програма була запроваджена Міністерством соціальної політики.

"На жаль, через відключення електроенергії у грудні та неможливість нарахувати допомогу через необхідність уточнення даних, частина родин не змогли вчасно отримати виплату. Щоб забезпечити отримання допомоги всім українцям, які мають на неї право, Уряд прийняв рішення провести донарахування тим, кому допомогу не було виплачено у 2024 році з технічних причин, проте люди мали на неї право", — зауважили у повідомленні.

Тому близько 5 тисяч осіб зможуть отримати фінансову допомогу Тепла зима розміром у 6500 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що щомісячні виплати деяких українців виростуть на 2500 гривень.