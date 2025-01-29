По 100 доларів щомісяця. Скільки б ви накопичили за рік при рості курсу

Якщо назбирати 1200 доларів за рік, і обміняти їх у 2025, то сума перевищить 50 тисяч гривень

На українському валютному ринку досить давно спостерігається тенденція росту курсу долара. Аби примножити свій прибуток, українці можуть купити іноземну валюту та почекати певний період.

За один рік накопичень по 100 доларів щомісяця, українець тримав би "під матрацом" 1200 доларів. Скільки б за них він віддав в обміннику у січні поточного року, дізнався "Телеграф".

Згідно з даними Мінфіну, у січні 2024 року курс продажу складав 39,0 гривень, тобто за 100 доларів особа мала б віддати в банках 3900 гривень.

Середній курс обміну валют в банках у січні 2024

Вже у середині 2024 року, тобто в липні, курс продажу долара виріс до 40,85 гривні. Тобто 100 доларів "коштували" 4085 гривень.

Середній курс обміну валют в банках у липні 2024

А у січні 2025 року курс купівлі складав 4195 гривень.

Середній курс обміну валют в банках у січні 2025

Тобто за рік накопичень по 100 доларів українець у 2025 році мав би 1200 доларів, або 50340 гривень. Хоча якщо особа відкладала американську валюту з 2023, то на початку 2024 отримала б 45840 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи вигідно зберігати гривню на депозитному рахунку у банку, аніж купувати долари протягом півроку.