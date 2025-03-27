Чи справді вигідно? "Київстар" пропонує пенсіонерам спеціальні тарифи: як можна підключити

Найдешевший тариф коштує 200 грн

Київстар у 2025 році пропонує широкий спектр тарифних планів: від передплати до спеціальних пропозицій для різних категорій користувачів, наприклад, для пенсіонерів.

Спеціальні пропозиції для літніх людей мають бути максимально простими та вигідними. Логіка підказує: якщо людина використовує мінімум послуг, то їй потрібен відповідний мінімальний та недорогий тариф. "Телеграф" порівняв звичайні тарифи та спеціальні.

Що пропонує Київстар пенсіонерам?

Розглянемо тариф "LOVE UA Комфорт Домашній" вартістю 200 гривень:

Мобільний інтернет: 7 ГБ;

Роумінг: 4.9 ГБ інтернету;

Дзвінки на Київстар: необмежено;

Дзвінки на інші номери: 75 хвилин;

SMS по Україні: 75 повідомлень.

Проте, коли вичерпаються основні умови, треба буде додатково платити:

Після вичерпання хвилин — 1 грн/хв

Після вичерпання SMS — 1 грн/шт.

Тариф цей доступний людям після 60 років або тих, хто має інвалідність. Втім, для підключення тарифу потрібно укласти контракт. Та, можливо, варто також розглядати найдешевший тариф передплати, який коштує всього на 20 гривень дорожче, але має набагато кращі умови.

Альтернативна пропозиція

Для порівняння, тариф "LOVE UA Магніт":

Мобільний інтернет: 20 ГБ;

Роумінг: 5.4 ГБ інтернету;

Дзвінки: 1200 хвилин;

SMS по Україні: 100 повідомлень.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що користувачі lifecell обурені тарифами на популярну послугу. СМС-ки тепер золоті.