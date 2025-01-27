500 доларів чи депозит у гривні. Де більший прибуток за півроку

Телеграф розібрався, як краще зберігати активи й отримувати з них дохід

Не зважаючи на війну деякі українці звертають увагу на інвестування в різні активи. Найпопулярнішими варіантами є депозити або купівля валюти — долара чи євро.

Який з цих способів може найбільше примножити прибуток, розбирався "Телеграф". Для цього були використані дані з "Мінфіну".

Депозит в банку чи купити іноземну валюту. Що краще?

Якщо в кінці червня 2024 року українець вніс кошти на депозитний рахунок в сумі 20 417 гривень (курс продажу долара станом на 30.06.2024) і уклав з банком депозитний договір, то на початку 2025 року його прибуток, наприклад, у "Асвіо Банку" за 6 місяців складе 1241 гривні. Водночас сума від "Юнекс Банку" буде трохи меншою — 1202 гривень.

У разі, якщо громадянин вирішив не класти гроші на депозит, а просто "купити" 500 доларів та почекати півроку (з червня 2024 по січень 2025) то його прибуток складе всього 557,5 гривень, адже на кінець червня 2024 середній курс продажу складав 40,8350 (500 доларів — 20 417,5 гривень), а на початку 2025 курс купівлі був 41,95 гривні (500 доларів — 20 975 гривень). Різниця між цими сумами склала 557,5 гривень.

Середній курс обміну валют у червні 2024

Середній курс обміну валют у січні 2025

Тож, вигідніше за все вносити кошти на депозитний рахунок, аніж сидіти з доларами півроку.

Раніше "Телеграф" писав про те, яку в суму ви змогли тримати в руках зараз, якщо рік тому купили 1000 доларів.