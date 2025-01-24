1000 доларів рік тому. Скільки б ви заробили зараз, якби купили їх у січні 2024 року

Обмінявши долари в 2025, які були куплені в 2024, українець не буде в "плюсі"

Готівкова американська валюта є основною формою накопичень українців. Деякі з них могли назбирати "під матрасом" кругленьку суму, однак, обмінявши їх у 2025, залишаться без настрою.

Якщо купити долари у 2024 році, коли курс був по 39,0 гривень, і обміняти їх у 2025 по 42,45 гривні, то різниця в сумі складе майже 3500 гривень. Так, є "плюс", але не варто забувати про ріст рівня інфляції, повідомляє "Телеграф".

Скільки б ви заробили зараз, якщо 1000 доларів купили на початку 2024

Згідно з даними Мінфіну, середній курс обміну долара в банках у січні 2024 року був 39,0 гривень (продаж). Тобто за 1000 доларів українець "заплатив" 39 000 гривень.

Якщо, купивши долари торік, громадянин вирішив обміняти їх на початку 2025 році, то банк дасть йому 42 450 гривень.

Тобто особа, що купила долар в 2024 та обміняла в 2025, не заробила б нічого, адже в Україні триває інфляція, яка є постійним супутником валют. Через регулярне зростання цін на товари та послуги в країні відбувається падіння купівельної спроможності, а більшість людей вимушені все частіше витрачати раніше заощаджені гроші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець за два роки накопичень може придбати собі автомобіль. Ми пояснили, яку суму необхідно щомісячно ховати "під матрас".