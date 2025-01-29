По 100 долларов ежемесячно. Сколько бы вы накопили за год при росте курса

Если собрать 1200 долларов за год, и обменять их в 2025, то сумма превысит 50 тысяч гривен

На украинском валютном рынке достаточно давно наблюдается тенденция роста курса доллара. Чтобы умножить свою прибыль, украинцы могут купить иностранную валюту и подождать определенный период.

За один год накоплений по 100 долларов ежемесячно, украинец держал бы "под матрасом" 1200 долларов. Сколько бы за них он отдал в обменнике в январе текущего года, узнал "Телеграф".

Согласно данным Минфина, в январе 2024 года курс продажи составлял 39,0 гривны, то есть за 100 долларов человек должен отдать в банках 3900 гривен.

Средний курс обмена валют в банках в январе 2024 г.

Уже в середине 2024 года, то есть в июле, курс продажи доллара вырос до 40,85 гривны. То есть 100 долларов "стоили" 4085 гривен.

Средний курс обмена валют в банках в июле 2024 г.

А в январе 2025 года курс покупки составлял 4195 гривен

Средний курс обмена валют в банках в январе 2025 г.

То есть за год накоплений по 100 долларов украинец в 2025 году имел бы 1200 долларов, или 50340 гривен. Хотя если человек откладывал американскую валюту с 2023, то в начале 2024 получил бы 45840 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, выгодно ли хранить гривну на депозитном счете в банке, чем покупать доллары в течение полугода.