Більше, ніж казали експерти. Генштаб розкрив, скільки ракет знищили ударом по "Енгельсу-2"

На цьому аеродромі базуються літаки Ту-95МС та Ту-160

Внаслідок дронової атаки на російський аеродром "Енгельс-2" окупанти втратили 96 крилатих ракет. Ці боєприпаси мали використати для завдання трьох ракетних ударів протягом квітня-березня.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що ракети знищено не тільки шляхом влучання, а й вторинної детонації.

"У результаті удару Сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗС РФ "Енгельс-2" 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування", — йдеться у повідомленні.

"Енгельс-2" на карті

За даними Генштабу, цей удар мав великі наслідки для армії окупантів, адже також постраждали місця зберігання авіаційного палива — знищено значні запаси.

На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, на аеродромі "Енгельс-2" могли знищити ракети Х-101 та Х-55/555. Їх кількість могла скласти приблизно 50 шт. До того ж там базувались літаки Ту-95МС та Ту-160.

Що відомо про ракети

Ракета Х-101 – це стратегічна авіаційна дозвукова крилата ракета класу "повітря – земля". Їх запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 або Ту-95МС. Дальність польоту – понад 5,5 тисячі кілометрів. Вага бойової частини складає до 400 кг, а швидкість — до 720 кілометрів на годину.

Ракета Х-55/555 — стратегічна авіаційна крилата ракета радянської розробки. Призначена для ураження стаціонарних цілей. Носіями цих ракет є літаки Ту-95МС та Ту-160. Швидкість польоту складає до 830 км/год, а вага бойової частини — 410 кг.

Раніше "Телеграф" розповідав, що показали супутникові знімки з аеродрому "Енгельс-2" у Росії, який атакували безпілотники.