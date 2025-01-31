Чи збільшиться сума пенсії, якщо відстрочити її та далі працювати після 60

Пенсійне нарахування виросте, якщо пізніше вийти на відпочинок

Українським пенсіонерам різними способами можуть збільшити їх виплати, наприклад надбавками чи індексацією. Однак і самі літні особи це можуть зробити, якщо пізніше вийдуть на відпочинок.

Якщо пенсіонер вирішив оформити пенсію пізніше, то його виплата зростає, як повідомили у Пенсійному фонді України. Сума відсотку, на який збільшиться сума, залежить від строку відстрочення пенсії.

Як може змінитись сума виплати, якщо вийти на пенсію пізніше

пенсія зростає на 0,5 % за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, при відстроченні виходу на пенсію на термін менш як 60 місяців (5 років);

на 0,75 % – якщо відстрочка перевищує 60 місяців.

Тобто, якщо пенсію оформити пізніше на один рік, то вона зросте на 6%, якщо на два роки, то сума збільшиться на 12%, а на 5 років — 36%.

Про такі наміри літні особи мають повідомити у Пенсійний фонд до того, як вони досягнуть пенсійного віку.

Водночас згідно зі статистикою ПФУ, станом на 1 січня 2025 року, в Україні наразі є 10,3 мільйона пенсіонерів, які отримують в середньому 5789,05 гривень. Своєю чергою з цієї кількості є 2,8 мільйона літніх осіб, що продовжують працювати, середня виплата яких становить 6302,76 гривні.

Тож, більш вигідно отримувати виплати літнім пенсіонерам, що працюють.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери щомісяця отримуватимуть надбавку.