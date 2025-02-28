Ворогів і союзників не буде? Конфліктолог дав Україні несподівану пораду щодо переговорів

Справжній партнер на переговорах може бути лише один

Як тільки Україна почне мирні переговори з Росією, вона стане партнером у переговорах, і цей перехід може бути дуже болісним для сприйняття. Давати поступки ворогу — важке випробування для населення, травмованого війною, і це створює відчуття, що всі труднощі, трагедії та зусилля були марними. Але так само важко буде захищати свої інтереси від союзників.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів Горан Лоянчіч — сербський конфліктолог, який понад 12 років працював консультантом норвезького Центру імені Нансена і розробляв програми миротворчості на Балканах. Він пояснив, чому це треба робити, якщо Україна не може виграти війну самостійно і змушена вести несправедливі переговори.

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Він підкреслює: щойно переговори починаються, всі учасники мають свої інтереси, і завдання українських перемовників — захищати лише українські інтереси, незалежно від того, хто підтримував Україну під час війни і як доброзичливо інші сторони поводилися в той період.

— Україна в кінцевому підсумку опиниться в ситуації, коли їй доведеться вести переговори й з її теперішніми партнерами для захисту своїх інтересів, і боротися за свої інтереси так само рішуче і мудро, як вона бореться проти Росії, — говорить конфліктолог.

За його словами, якщо ми чогось і навчилися з цієї нещодавньої зміни в американській політиці, то це того, що такі речі трапляються час від часу, і країна, чия доля вирішується, має лише одного справжнього партнера в цьому процесі — саму себе.

Нагадаємо, раніше Горан Лоянчіч назвав "Телеграфу" найгірший для України сценарій переговорів.