"Не треба нам накидати свою позицію": повний текст сварки між Трампом та Зеленським

"Не кажіть нам, що ми маємо відчувати", — сказав Зеленському Трамп

У п'ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа, під час якої між ними сталася сварка.

"Телеграф" публікує повний текст розмови на підвищених тонах, у якій брали участь не тільки президенти двох країн, але й віцепрезидент США Джей Ді Венс. Зустріч глав держав транслювалася на телеканалі "Ми – Україна".

Володимир Зеленський розповідав про Мінські домовленності, а потім щось пішло не так. Суперечка виникла здавалося б на порожньому місці.

Зеленський: Ми мали з ним розмови. Дуже багато розмов. Багатосторонніх навіть. Ми підписали, я навіть підписав. Як новий президент 2019-го року підписав угоду. Макрон і Меркель підтвердили. Припинення вогню. Мене всі запевняли, що ніхто далі не піде. Підписали газовий контракт. Він зламав нашу умову. Зламав нашу угоду. Не обмінювався полоненими. Ми підписували, а він не обмінював. Яка тут дипломатія може допомогти? Про що йдеться? Про що ви говорите? Що ви маєте на увазі?

Джей Ді Венс: Я кажу за дипломатію, що не дала зупинити руйнацію вашої країни. З усією повагою. Ми маємо тут американських медійників.Тепер ви маєте нестачу людей, нестачу чоловіків.

Зеленський: Ви ще не побували в Україні, ви не були в Україні. Приїздіть і побачите, чи ми маємо якісь проблеми.

Джей Ді Венс: Я бачив історію. Я знаю, що діється з українським народом. Ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете набрати людей до війська. Ви не можете нападати на адміністрацію, що намагається запобігти руйнуванню вашої країни.

Зеленський: З війною всі мають проблеми. Навіть ви, ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте.

Трамп: Ви цього не можете знати. Ви не можете всього знати. Не кажіть нам, що ми маємо відчувати. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свою позицію.

Зеленський: Я вам нічого не накидаю.

Трамп: Ви не маєте права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Нам буде добре. Нам буде чудово. Ми будемо сильні, ми будемо потужні.Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідній від самого початку війни. Ви – не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт.

Зеленський: Я не граю тут у карти.

Трамп: Пане президенте! Я говорю поважно. Мільйони людей під загрозою. Ми на межі Третьої Світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни.

Джей Ді Венс: Ви не можете нам вказувати, що нам робити, не можете нам диктувати. Ви поїхали до Пенсильванії в жовтні. Ви брали участь у компанії протилежної сторони, а тепер президент США намагається врятувати вашу країну.

Трамп: Ви думаєте, якщо кричатимете про війну… ні, не кричіть. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Я знаю про це.

Зеленський: Ми тримаємося від самого початку. Ми були самі.

Трамп: Ми дали вам 350 мільярдів доларів зброєю, обладнанням. Якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася б …

Зеленський: …впродовж двох тижнів.

Трамп: Я чув, що це три від Путіна. Тепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по-діловому.

Джей Ді Венс: Замість того, щоб сказати: "Дякую. Ми можемо розв'язати наші незгоди".

Трамп: Ви не маєте слушності і перед ліцем медійників. Хай народ бачить, хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків, вичерпується жива сила. Ви не можете нам сказати: "Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се". Якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть помирати люди.

Зеленський: Я хочу припинення війни.

Трамп: Припинення вогню передує угоді. Байден, мій попередник не надто був мудрий. Перепрошую, Обама вам дав нічого, а я вам дав "Джавеліни", щоб ви боролися з танками. Що вам дав Обама? Дав вам якісь щити? Я дав вам зброю. Без нас ви не маєте жодних карт на руках. Отже, треба змінити ставлення, знаєте, настанову.

Зеленський: А якщо Росія зламає вашу угоду і не додержуватиме умов?

Трамп: Що якщо вони зламають припинення вогню? А що якщо вам зараз на голову впаде бомба? Я не знаю. Вони ламали угоду з Байденом, Вони його не поважали, Обаму не поважали, а мене вони шанують. Путін дуже багато чого витерпів. Його та Росію в усьому винуватили.

Нагадаємо, перепалка президента США Дональда Трампа та лідера України Володимира Зеленського неабияк розбурхала мережу. Українці завзято підтримують його, називаючи Трампа "старим дідом", а віцепрезидента США Джей Ді Венса "гнидою".