Пенсії зростуть, ліки подешевшають: що зміниться для українців з 1 березня

Березень принесе пенсіонерам кілька приємних сюрпризів

В березні 2025 року в Україні відбудеться ряд суттєвих змін. Серед них зниження цін на найпопулярніші ліки, індексація пенсій, нові правила перетину кордону для чоловіків певних професій, зростання тарифів на мобільний зв’язок та нові вимоги до фіскальних чеків.

"Телеграф" розповідає про ключові оновлення для громадян, які почнуть діяти на початку весни:

Ліки подешевшають

З березня 2025 року ціни на ліки в Україні знизяться. Загалом до списку увійшли близько 200 позицій: на 100 видів найпопулярніших ліків ціни знизяться на 30% вже з 1 березня, решта здешевшає з квітня на 10-50%.

Так, у березні знизяться ціни на знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску. Також ціни знизять на певні вітаміни та мікроелементи.

У списку лікарських препаратів:

"Ібупрофен", "Анальгін", "Цитрамон", "Валідол", "Корвалтаб", "Пенталгін", "Сорбекс", активоване вугілля, "Амброксол", "Лоратадин", "Декса", "Метоклопрамід", "Диклофенак", "Кеторолак" та багато інших.

Анулюють декларації з сімейним лікарем

З 1 березня 2025 року деякі декларації із сімейними лікарями можуть анулювати. Це може статися в разі невідповідності даних у медичній системі та державних реєстрах.

Анулювання означатиме, що люди втратять доступ до безкоштовних медичних послуг, якщо вчасно не підтвердять свої дані. Щоб уникнути негативних наслідків, пацієнти повинні оновити свої дані, звернувшись до сімейного лікаря. Лікар внесе актуальну інформацію до електронної системи охорони здоров’я (ЄСОЗ).

Кому слід звернути увагу на оновлення даних:

Дітям віком до 14 років необхідно звірити дані свідоцтв про народження та ідентифікаційного коду.

Дітям, які досягли 14 років, потрібно отримати ID-картку (біометричний паспорт), дані з неї потрібно внести до декларації замість свідоцтва про народження.

Пацієнтам, які змінили особисті дані, а саме: змінили прізвище, отримали новий паспорт або змінили номер телефону – усі ці дані необхідно оновити в декларації через звернення до сімейного лікаря.

Пацієнтам, які уклали декларацію у 2018 році. На той час податковий номер не був обов’язковим, і його може не бути в базі даних, що може призвести до автоматичного анулювання.

Особам, які не відвідували лікаря понад три роки. Якщо ви не зверталися до свого сімейного лікаря протягом трьох років, вашу декларацію також може бути анульовано.

Індексація пенсій

З 1 березня 2025 року в Україні розпочнеться індексація пенсій. Підвищення виплат через зростання цін відбувається щороку 1 березня. Під час повномасштабної війни індексацію проводять вже втретє.

Що важливо знати:

Мінімальна сума індексації становитиме 100 гривень,

максимальна — 1500.

Індексації не будуть підлягати пенсії, призначені у 2025 році.

Основний коефіцієнт підвищення — 1,115 (або 11,5%). Для тих, хто вийшов на пенсію за останні чотири роки, встановлені такі коефіцієнти індексації: у 2021 році, — 1,0575; у 2022 році, — 1,046; у 2023 році, — 1,0345; у 2024 році, — 1,023.

Також збільшено розмір мінімальної пенсії непрацюючим пенсіонерам віком 65+ років, які мають повний страховий стаж. Піднімуть розміри мінімальних пенсій також:

особам з інвалідністю внаслідок війни,

учасникам бойових дій

та різним віковим категоріям залежно від набутого ними страхового стажу.

Нове у проходженні ВЛК

Набирають чинності нові зміни до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України (ЗСУ). Наказ Міністерства оборони України № 4 від 03.01.2025 р. затверджує новий порядок проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних і призовників.

Йдеться про:

направлення на медичний огляд лише в електронному форматі ;

; перехід на електронний документообіг;

юристи роз’яснили, що від 1 березня 2025 року направлення на медичний огляд військовозобов’язаних до ВЛК здійснюватиметься винятково за рішенням керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також начальників центрів рекрутингу ЗСУ.

Весь процес формування направлення здійснюватиметься лише в електронній формі. Особи з інвалідністю не підлягають направленню на ВЛК, але можуть за власним бажанням отримати висновок цієї комісії. Такі особи можуть подати через е-кабінет призовника дані про інвалідність.

Кільком категоріям чоловіків заборонять виїзд

Виїзд за кордон журналістів та артистів з 3 березня 2025 року буде зупинено, адже Міністерство культури та стратегічних комунікацій України (МКСК) планує призупинити видачу листів до Державної прикордонної служби України. Причина такого рішення — чоловіки не повертаються. За 2024 рік не повернулося в Україну понад 500 тих, хто отримав дозвіл на виїзд із 2,7 тисяч.

Прикордонна служба також повідомила, що чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, відтепер перетинатимуть кордон на загальних підставах. 28 лютого Уряд скасував систему "Шлях" для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі.

В Інституті масової інформації закликають Мінкультури до публічного обговорення зміні правил перетинання держкордону для медійників. Адже з 2022 року лише 9 представників медіа, які виїхали з країни законним шляхом, не повернулися в Україну.

Важливий місяць для перебронювання

Березень — важливий місяць, коли потрібно буде здійснити перебронювання працівників та оновити статус критичності підприємства. Так, 25 лютого Кабмін продовжив термін перебронювання та оновлення статусу критичності до 31 березня. Чинні бронювання працівників залишатимуться дійсними ще місяць.

Заява про бронювання працівників подається тільки через портал "Дія". Керівникам підприємств не потрібно оформлювати паперові накази, адже їх замінила електронна система. Якщо працівник уже був заброньований, то спочатку бронювання потрібно анулювати.

Крім того, підприємства, які оновили статус критичності, до 1 квітня можуть бронювати працівників без 72-годинної обробки даних.

Завершиться дія спрощеного алгоритму після СЗЧ

В Україні 1 березня завершується дія спрощеного алгоритму повернення на військову службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Військові могли подати рапорт на повернення через "Армія+" і протягом 72 годин поновити виплати та соціальні гарантії. Також за 3 доби можна перевестися на інше місце служби за рекомендаційним листом від обраної частини.

Після 1 березня механізм повернення з СЗЧ продовжить працювати, але не за спрощеною формою і з затримкою поновлення виплат. Повернутись на службу теж можна буде. Проте поновлення може зайняти декілька місяців. До цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії не повертаються .

Тарифи Vodafone підвищаться

Мобільний оператор Vodafone змінює певних тарифів із 1 березня 2025 року. Підвищення складе від 50 до 100 гривень (залежно від плану). Деякі тарифи отримають розширене наповнення. Оновлені тарифи Vodafone:

Red Pro: +70 грн (з 260 до 330 грн/місяць). Користувачі отримають 50 ГБ інтернету, 400 хвилин для дзвінків на інші мережі та 350 SMS.

Red Start: +50 грн (з 190 до 240 грн/місяць). Наповнення тарифу залишиться без змін.

Red Max (відтепер Red Unlim): +70 грн (з 330 до 400 грн/місяць). Абоненти отримають безлімітний інтернет на максимальній швидкості, натомість послуги Online, Social та Video Pass стануть недоступними.

Red Unlim Plus: +70 грн (з 400 до 470 грн/місяць), без змін у наповненні.

Red Unlim Max: +75 грн (з 500 до 575 грн/місяць), без змін у наповненні.

ULTRA: +100 грн (з 600 до 700 грн/місяць), без змін у наповненні.

Нова форма чеків

З 1 березня 2025 року набувають чинності нові вимоги до фіскальних чеків. Це зачепить ФОПів також.

Основні зміни у формі фіскального чека:

засіб оплати;

валюта розрахунку;

реквізити паспорта покупця при продажу алкоголю та тютюну в магазинах безмитної торгівлі (дьюті-фрі);

вміст QR-коду доповнено пошуковим запитом для перевірки чека в системі обліку РРО;

код автентифікації повідомлення (MAC) чека для РРО;

вага одиниці тютюнового виробу (зазначається для сигарил, тютюну та тютюнових виробів, що реалізуються в наборі) та кількість тютюнових виробів в одиниці товару (пачці), міцність алкогольних напоїв та об’єму (у літрах) одиниці товару (пляшки) (для алкогольних напоїв) при продажу у магазинах безмитної торгівлі;

сума решти.

Якщо ви користуєтесь ПРРО (Програмний реєстратор розрахункових операцій) на комп'ютері / ноутбуці у веб-версії, то робити нічого не потрібно — програма сама почне видавати чеки за правильною формою. Так, Сheckbox, Вчасно.Каса, Є-ЧЕК, Poster, SM POS зроблять все автоматично. Що стосується мобільних застосунків — їх потрібно оновити.

Це важливо, адже за старі чеки штрафуватимуть (буде вважатися невидачею чека) на великі суми:

100% суми, на яку продано товарів (робіт, послуг) за порушення, вчинене вперше;

150% суми, на яку продано товарів (робіт, послуг) за кожне наступне порушення.

Для ФОПів, які не торгують підакцизними товарами, побутовою технікою, ліками, ювелірними виробами, до 31 липня 2025 року діє перехідний період. На цей час суми штрафів за невидачу фіскальних чеків такі:

25% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) – за порушення, вчинене вперше;

50% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) – за кожне наступне вчинене порушення.

Початок реєстрації на НМТ

З 6 березня розпочнеться реєстрація вступників для участі у національному мультипредметному тесті (НМТ). Вона триватиме до 3 квітня. Основна сесія НМТ-2025 триватиме з 14 травня по 25 червня.

У день початку реєстрації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти запустять відповідний сервіс. Учасникам потрібно буде створити персональний кабінет.

Для створення кабінету можна використати або дані у формі, або можливості застосунку "Дія". На сайті треба завантажити сканкопії або фотокопії паспорта і податкового номеру та заповнюють вручну особисті дані: ПІБ, дату народження, вказують тип паспортного документа і його дані (тільки номер, якщо це ID-картка). В разі реєстрації за допомогою "Дії" копії цифрових документів надсилаються автоматично та ці персональні дані підтягуються.

Нагадаємо, що обов'язкові предмети: українська мова, математика, історія України. Четвертий предмет на вибір: іноземна мова, біологія, фізика, хімія, географія, українська література.

Перехід на літній час

У ніч на останню неділю березня українці традиційно переведуть стрілки годинників на літній час, тобто, на годину вперед. Цього року це ніч з 29 на 30 березня.

Переведення відбудеться попри невдалі спроби скасування. Нагадуємо, що у липні 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроект 4201 про скасування переходу. Але закон так і не набув законної сили, тому перехід на літній час 2025 року все-таки відбудеться.

Раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди чекати українцям у березні. Весна цього року буде дуже примхливою.