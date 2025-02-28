Зеленський посварився з Трампом і Венсом у прямому етері. Усі подробиці суперечки (відео)

Наговорили багато

Президент України Володимир Зеленський посперечався з американським колегою Дональдом Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом під час зустрічі у Вашингтоні. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки.

Під час розмови політиків Венс почав хвалити Трампа за його гарну роботу над наближенням миру в Україну, натомість Зеленський наполіг, що усі попередні угоди підписані з очільником Росії Володимиром Путіним не дотримувались.

"Україні потрібні гарантії безпеки. Без цього мир неможливий. Путін не дотримається угоди", — сказав президент України.

Це неабияк заділо Трампа і Венса. Перший наполіг, що Путін не дотримався підписаних угод, бо президентом США тоді був Джо Байден, якого він "не поважав".

"Мене Путін поважає. Він хоче миру", — запевнив Трамп.

Далі Трамп заявив, що Зеленський поводитися дуже неправильно, адже відкидати допомогу в утворенні миру, коли Україну щодня атакують ракети і гинуть люди, нерозумно. Венс додав, що Україна в поганому стані — чоловіків в армії майже немає, кругом одні руїни тощо.

"Ви не бачили цього на власні очі. Між нами океан. Приїздіть в Україну і побачите", — відповів Зеленський.

Натомість Трамп наполіг, що Україна має дякувати США і за допомогу, і за утворення миру, не сперечаючись.

"Ми вам дали 350 млрд. Ви зараз перебуваєте у важкій ситуації. Ви не можете говорити "я не хочу зупинити війну"", — сказав Трамп.

Далі дослівно шматок діалогу:

"Трамп: Ви не маєте карт на руках, ви маєте бути вдячними нам. Ви не можете нам казати я хочу те, я хочу се.

Зеленський: Я прийшов сюди не в карти грати.

Трамп: Якби ви не мали нашої зброї та техніки, ця війна закінчилася б за два тижні.

Зеленський: Я чув від Путіна про 3 дні, а тепер вже 2 тижні".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп привітав Зеленського біля Білого дому і відпустив шпильку в його сторону.