"Це нагадувало бійку в барі": що на Заході пишуть про суперечку Зеленського, Трампа і Венса

Зустріч, яка розпочалася привітно, швидко перейшла в іншу площину.

У п’ятницю, 28 лютого, під час зустрічі в Овальному кабінеті сталася словесна суперечка між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Штатів Джей Ді Венсом. Емоційна перепалка щодо умов завершення війни одразу ж втрапила на перші шпальти світових ЗМІ.

"Телеграф" проаналізував, що про емоційну розмову лідерів пишуть західні медіа.

"Пристрасті розпалюються, а голоси підвищуються під час надзвичайно напруженої зустрічі", — зазначає газета The New York Times.

Видання описує, як президент Трамп і віцепрезидент Венс "голосно лаяли" президента України у телевізійній перепалці, "подібної до якої не було в Овальному кабінеті між американським президентом та іноземним лідером за весь час існування Білого дому".

Головний кореспондент NYT у Білому домі Пітер Бейкер описує, як Трамп і Венс звинуватили Зеленського в тому, що він недостатньо вдячний за підтримку США у війні з Росією, і "намагалися силою змусити його укласти мирну угоду на будь-яких умовах, які продиктують американці".

"На підвищених тонах і з розпалюванням пристрастей пан Трамп погрожував взагалі покинути Україну, якщо пан Зеленський не піде назустріч…

Обмін думками перед телекамерами став одним із найдраматичніших моментів, які коли-небудь відбувалися в Овальному кабінеті, і підкреслив радикальний розрив у відносинах між Сполученими Штатами та Україною з моменту вступу Трампа на посаду президента", — пише Бейкер.

На думку журналіста, Трамп фактично став на бік Росії, "неправдиво звинувачуючи Україну у розв'язанні війни та називаючи пана Зеленського "диктатором".

Кореспондент британської газети The Telegraph Роланд Оліфант висловлює думку: те, що сталося — "за межами найгіршого сценарію для України".

"Дипломатична катастрофа. Немає іншого способу це описати.

З усіх можливих результатів сьогоднішньої високопоставленої зустрічі в Білому домі, суперечка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом була точно не тим, що хтось міг би передбачити.

Це за межами найгіршого сценарію.

Та могло бути гірше — вони могли почати кидатися кулаками", — аналізує медійник.

Він нагадує, як до цього Зеленський та його команда намагалися не говорити погано про Трампа та не кидали спроб достукатися до нього публічно і приватно, до і після передвиборчої кампанії.

"Еммануель Макрон і Кір Стармер цього тижня робили те саме, намагаючись прокласти шлях для візиту Зеленського через свою обережну політику з Трампом.

Все це було знищено, коли Джей Ді Венс в агресивному, повчальному тоні сказав Зеленському: "Ви повинні сказати кілька слів вдячності Сполученим Штатам Америки".

На відміну від Макрона і Стармера, Зеленський не витримав".

"Трамп — відмінний шоумен. Важко повірити, що він не розумів, куди це призведе. Важко повірити, що це не була навмисна пастка", — вважає Оліфант.

Газета The Washington Post констатує: український лідер приїхав до Вашингтона, щоб не допустити, аби Трамп відмовився від підтримки Києва на користь Москви, але натомість зіткнувся з гнівом американського президента.

"Президент Дональд Трамп накинувся на президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті в п’ятницю під час вражаючої зустрічі, яка може визначити майбутнє війни та миру в Європі на покоління вперед. Однак у певні моменти вона більше нагадувала бійку в барі з лютими вимогами Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса щодо поваги й вдячності з боку українського лідера воєнного часу.

Гарячі перепалки — коли Трамп, Зеленський і Венс часом перекрикували один одного — були разючим порушенням етикету Овального кабінету, де навіть жорсткі зустрічі зазвичай відбуваються спокійними голосами й дипломатичною мовою.

Але не цього разу. Трамп заявив Зеленському, що той не має жодних важелів впливу, і не в тій позиції, щоб висувати вимоги до США".

Британська газета The Times публікує оперативний аналіз від свого американського редактора Девіда Чартера. На його думку, конфронтація Зеленського з Трампом ускладнює позицію України.

"Це був найбільш недипломатичний прояв від іноземного лідера, запрошеного до внутрішнього кола президента США, який коли-небудь бачили, і хоча деякі прихильники України віддадуть Зеленському належне за те, що він стояв на своєму, він необачно продовжував свою лінію.

Результати були очевидні для всього світу — Венс і Трамп були явно розлючені, і завдання вибороти сильну угоду для України стало набагато важчим.

Війна слів тривала цілих десять хвилин. Вона була спровокована тим, що Трамп поставив себе в позицію посередника, що стоїть між Росією та Україною, замість того, щоб, як європейці, чітко зайняти сторону України.

Що Зеленський не зрозумів, так це те, що Трамп вважає цю позицію найкращою для того, щоб залучити обидві сторони до переговорів і вивести їх на компроміси. Трамп надіслав позитивні сигнали Зеленському ще на початку зустрічі, відмовившись повторити свої заклики до українського лідера провести вибори", — переконаний Чартер.

Видання The Hill публікує матеріал "Трамп і Венс зірвалися на Зеленського у суперечливій сварці в Овальному кабінеті".

"Зустріч, яка розпочалася ввічливо, перейшла в іншу площину, коли Зеленський почав тиснути на віцепрезидента Венса через його пропозицію досягти дипломатичного рішення з президентом Росії Володимиром Путіним для завершення війни".

Медіа нагадує, що зустріч у п’ятницю мала б стосуватися угоди, яка дозволить США отримати доступ до критично важливих мінералів в Україні. Трамп стверджував, що ця угода сприятиме українській економіці та допоможе США повернути частину коштів, наданих Україні для боротьби з російськими силами.

"Одразу після зустрічі Трамп написав у Truth Social, що Зеленський "не готовий до миру" і натякнув, що припиняє переговори з українським лідером", — йдеться в тексті.

Видання The Politico описує, як Володимир Зеленський прибув до Вашингтона з оптимізмом, що підписання бажаної для президента Дональда Трампа угоди про видобуток корисних копалин стабілізує їхні відносини та утримає США на його боці. "Виявилося, що він йшов у засідку", — констатує медіа.

"Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикували обтяженого війною лідера під час надзвичайно напруженої розмови в Овальному кабінеті в п’ятницю, звинувативши Зеленського в тому, що він не виразив достатньої вдячності за участь США і перебільшує те, що вони назвали слабкою дипломатичною позицією".

Газета New York Post публікує матеріал під довгою назвою "Трамп сказав Зеленському, що той "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною", у той час, як зустріч в Овальному кабінеті вийшла з-під контролю".

"Візит пішов шкереберть невдовзі після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс різко розкритикував Зеленського за те, що той, здавалося, зневажив своїх американських колег.

Віцепрезидент заявив, що для Зеленського було "неповагою прийти до Овального кабінету і сперечатися на очах в американських ЗМІ", що викликало перепалку між чоловіками", — описує медіа.

Інформаційне агентство Associated Press пише про те, що Зустріч Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті "переростає у відкритий антагонізм" (одна з форм конфлікту, суперництва, що характеризується гострою боротьбою двох чи більше сил — Ред.).

"Це був дивовижний прояв відкритого антагонізму в Овальному кабінеті — місці, більш відомому своєю похмурою дипломатією. Трамп продемонстрував свої зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Зеленського укласти угоду, за якою США отримають частку в цінних корисних копалинах його країни, і підштовхнути його до дипломатичного врегулювання війни на умовах американського лідера", — йдеться у матеріалі.

Зазначимо, нині відомо, що Володимир Зеленський терміново покинув Білий дім після суперечки з керівництвом США.