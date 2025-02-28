Зеленський зустрічається із Трампом у Вашингтоні: головні деталі події (оновлюється)

Попередньо присутність ЗМІ на зустрічі не передбачена

У п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Цього дня заплановано участь двох лідерів у церемонії підписання угоди про корисні копалини між обома країнами.

"Телеграф" стежить за цією подією та публікує коротко головні деталі. Зустріч запланована на 11:00 за Вашингтоном, тобто на 18:00 за київським часом.

Американський президент раніше наголосив на важливості цих переговорів. Також Трамп високо оцінив мужність українського народу та висловив повагу до Зеленського.

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13:00 Зеленський спочатку зустрінеться із сенаторами, а вже після цього з Трампом.Перед зустріччю передбачено короткі заяви для ЗМІ, пише "Європейська правда".На 13:00 (за Вашингтоном) заплановано заяви обох президентів для ЗМІ та спільну пресконференцію. Далі – підписання угоди. Потім Володимир Зеленський вирушить до Інституту Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що літак президента України Володимира Зеленського о 17:59 за місцевим часом (0:59 за київським часом) приземлився на авіабазі Joint Base Andrews у США. Він вирушив на зустріч із Дональдом Трампом.

До слова, анонімний чиновник адміністрації президента США розповів Reuters, що "сенсу у візиті Зеленського немає, якщо президент України заявляє, що угода зі США не завершена". Приїзд Зеленського до Вашингтона означатиме визнання остаточної позиції України щодо укладання угоди зі Сполученими Штатами.