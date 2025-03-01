Даруєте коханій на 8 березня робот-пилосос? Скільки енергії він "з'їсть" за тарифом у березні

Робот-прибиральник може зекономити не тільки час

Сучасні технології дозволяють економити. Робот-пилосос є зручним помічником у домі, він не тільки додасть вільного часу, а й може суттєво вплинути на витрати електроенергії.

В середньому, робот-пилосос споживає від 30 до 60 Вт під час роботи. Проте, це залежить від моделі, її потужності та режиму прибирання. Для прикладу, візьмемо середнє значення — 45 Вт.

Розрахунок витрат електроенергії для робота пилососа

Визначаємо тривалість роботи: припустимо, робот-пилосос працює 1 годину на день. Розраховуємо денне споживання: 45 Вт х 1 год = 0,045 кВт-год. Розраховуємо місячне споживання: 0,045 кВт-год х 30 днів = 1,35 кВт-год. Розраховуємо вартість: Візьмемо тариф 4,32 грн за кВт-год (станом на 1 березня 2025 року). 1,35 кВт-год х 4,32 грн/кВт-год = 5,8 грн.

Отже, використання робота-пилососа протягом 1 години на день коштуватиме близько 5,8 грн на місяць за поточним тарифом. Це ощадливіше ніж прибирання звичайним пилотягом, який витрачає на місяць близько 10-15 кВт·год (43,2 — 64,8 грн/міс)

Варто пам’ятати, чим потужніший робот-пилосос, тим більше енергії він споживає. Деякі моделі мають різні режими прибирання, наприклад, режим "турбо" може споживати більше енергії. А якщо прибирання робити частіше — витрати будуть більшими.

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