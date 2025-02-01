Майже як середня зарплата в місті: скільки заробляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Допомоги на оздоровлення чи розв'язання соціально-побутих проблем він не отримував

Зарплата міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича за січень 2025 року після сплати податків склала 26 520,12 грн. Водночас у 2024 році його загальний дохід від зарплати сягнув 319 281,51 грн після оподаткування.

Про це "Телеграф" дізнався з відповіді виконавчого комітету Миколаївської міської ради на запит. У документі зазначено, що нарахований посадовий оклад Сєнкевича за 2024 рік становив 403 266,56 грн, а за січень 2025 року – 34 894,89 грн.

Для порівняння, середня зарплата в Миколаєві, за даними порталу для пошуку роботи "Work UA", становить 20 000 гривень на місяць.

Матеріальна допомога на вирішення соціально побутових питань та оздоровлення під час надання щорічної відпустки за 2024 рік Олександру Сєнкевичу не надавалась.

За даними щорічної декларації, Сєнкевич володіє кількома об’єктами нерухомості. Зокрема, у його власності є три земельні ділянки загальною площею понад 2 гектари, житловий будинок площею 271,5 м² у Миколаєві, а також три квартири у Миколаєві та Херсонській області.

Так, серед зареєстрованого майна Олександра Сєнкевича:

Земельна ділянка (1000 м²), придбана у 2011 році, вартість на момент набуття – 96 000 грн.

Земельна ділянка (1000 м²), придбана у 2013 році, вартість – 75 900 грн.

Квартира (54,5 м²) у Миколаєві, придбана у 2008 році, вартість – 271 235 грн.

Житловий будинок (271,5 м²) у Миколаєві, оформлений як інше право користування.

Також у власності його дружини Катерини Сєнкевич перебувають земельна ділянка у Херсонській області (2622 м²), комплекс будівель (261,2 м²), квартира у Польщі (68 м²), а також автомобіль Volvo XC90 2018 року випуску, орендований у ПП "Лєда".

На банківських рахунках Олександра Сєнкевича та його дружини знаходяться значні суми у гривні, доларах США, євро та польських злотих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яку суму у січні 2025 року отримав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зазначається, що його зарплата перевищує "мінімалку" в 15 разів.