Весна прийшла! Барвисті листівки і картинки, щоб привітати близьких першим днем весни

Поділіться весняним настроєм із милими картинками

Сьогодні, 1 березня, в Україні настає календарна весна. Швидше за все, погода ще не скоро порадує нас справжнім весняним теплом і доведеться перечекати зміну сезонів. Проте відчуття початку весни точно підніме настрій. А подарувати посмішку близьким у перший день весни ви можете за допомогою милих листівок.

У календарі на березень на українців чекає багато цікавих свят, серед яких Благовіщення, День Національної гвардії, Міжнародний жіночий день, Всесвітній день поезії та День театру. Також у березні ми матимемо десять днів вихідних, а загалом місяць буде довгим, порівняно з лютим — аж 31 день.

Нагадати близьким і родичам, що прийшла весна, ви можете милими картинками та листівками, відправленими в соцмережах та месенджерах. "Телеграф" підготував цілу добірку весняних картинок, які несуть у собі теплу енергетику та гарний настрій. Надішліть близьким 1 березня милу картинку і підніміть настрій приємними словами.

Раніше "Телеграф" публікував календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.