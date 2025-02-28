Зеленський терміново покинув Білий дім після суперечки з Трампом. Той не стримався у висловлюваннях

Зеленський і Трамп: що сталося на переговорах у Вашингтоні?

У п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. Лідери обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини.

Однак після переговорів Трамп виступив із різкою заявою щодо позиції України у війні. Як повідомляється на офіційній сторінці Дональда Трампа.

"Сьогодні у Білому домі відбулася дуже змістовна зустріч. Дізналися багато такого, що неможливо зрозуміти без розмови під таким тиском і в таких умовах. Дивовижно, що може виявитися через емоції, і я дійшов висновку, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо Америка бере участь, тому що він вважає, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу МИРУ. Він проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки у їхній шанованій Овальній залі. Він може повернутися, коли буде готовий до миру.", — заявив президент США Дональ Трамп

Прескоференція Дональда Трампа та Володимира Зеленського після їхньої перепалки на зустрічі в Білому домі відмінена, про це повідомляє CNN.

Підисаний раніше договір між США та Україною про рідкоземельні копалини відмінено, повідомляє Fox News.

Володимир Зеленський покину Білий дім на прохання Трампа. О 1:00 ночі по Києву він дасть інтерв'ю, повідомляє Fox News.

Новина доповнюється