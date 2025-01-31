Увеличится ли сумма пенсии, если отсрочить ее и дальше работать после 60

Пенсионное начисление вырастет, если позже выйти на отдых

Украинским пенсионерам различными способами могут увеличить их выплаты, например надбавками или индексацией. Однако и сами пожилые люди это могут сделать, если позже выйдут на отдых.

Если пенсионер решил оформить пенсию позже, его выплата растет, как сообщили в Пенсионном фонде Украины. Сумма процента, на который увеличится сумма, зависит от срока отсрочки пенсии.

Как может измениться сумма выплаты, если выйти на пенсию позже

пенсия возрастает на 0,5 % за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при отсрочке выхода на пенсию на срок менее 60 месяцев (5 лет);

на 0,75% – если отсрочка превышает 60 месяцев.

То есть если пенсию оформить позже на один год, то она вырастет на 6%, если на два года, то сумма увеличится на 12%, а на 5 лет — 36%.

О таких намерениях пожилые лица должны уведомить Пенсионный фонд до того, как они достигнут пенсионного возраста.

В то же время, согласно статистике ПФУ, по состоянию на 1 января 2025 года, в Украине сейчас есть 10,3 миллиона пенсионеров, которые получают в среднем 5789,05 гривны. В свою очередь из этого количества есть 2,8 миллиона пожилых лиц, продолжающих работать, средняя выплата которых составляет 6302,76 гривны.

Поэтому, более выгодно получать выплаты пожилым пенсионерам, что работают.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые пенсионеры будут ежемесячно получать надбавку.