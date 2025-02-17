Яка сума допомоги передбачена малозабезпеченій родини, де є чотири пенсіонери та два студенти

При внесенні даних в калькулятор варто бути уважним з вираховуванням сукупного доходу членів домогосподарства

Малозабезпечена родина може складатись не тільки з батьків та дітей, а й ще з осіб, що мають інвалідність та пенсіонерів. Однак все одно ця сім'я розраховує на соціальну допомогу від держави.

Сума виплати коливається залежно від доходів членів сім'ї, кількості дітей, а також працездатних та непрацездатних осіб. Аби вирахувати її, "Телеграф" використав спеціальний калькулятор на сайті "П'ятачок".

На яку виплату розраховує родина зі 8 осіб, де працюють тільки батьки

Родина, в якій є працездатні батько та мати, двоє студентів віком від 18 до 23 років, чотири пенсіонери (дідусі та бабусі), а сукупний дохід за півроку усіх членів домогосподарства складає 100 000 гривень, тобто майже 16 700 щомісяця, то держава виплатить їм 5192,13 гривні.

Варто наголосити, що суму, яку вирахував калькулятор та ту, що вирішить виплачувати орган соціального захисту населення, ймовірно відрізнятимуться. Розмір допомоги залежить не тільки від кількості дітей та непрацездатних осіб в сім'ї, а й від розміру сукупного її доходу, тому потрібно бути уважним під час його вираховування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде сума допомоги, якщо в родині з 5 осіб працює лише один батько.