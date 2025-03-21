Нова хвиля підготовлених росіян буде на фронті за два місяці: ексречник Генштабу ЗСУ оцінив ризики

Новий потік солдатів чи закриття втрат? Що відбувається у російській армії?

Російська армія продовжує поповнювати свої ряди. У військкоматах РФ вишикувалися цілі черги охочих підписати контракт. Пропагандистські тези про "швидкий заробіток" і "неминуче перемир’я" можуть бути основними факторами такого ажіотажу.

Як зазначає в бесіді з "Телеграфом" Владислав Селезньов, військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ, його джерела також підтверджують, що російський центр підготовки контрактників та добровольців навчає новобранців протягом місяця. Якщо ж військовослужбовці освоюють нову військово-облікову спеціальність (ВУС), підготовка може тривати до 45 днів.

Це означає, що через два місяці російська армія отримає новий потік "вмотивованих" бійців, основним стимулом для яких є фінансова винагорода.

Однак статистика втрат кардинально змінює картину. За словами Селезньова, щомісячні втрати російської армії становлять близько 30–35 тисяч загиблих і поранених. Тобто, нові мобілізовані фактично лише компенсують втрати, не збільшуючи загальну чисельність військ.

Саме тому російське командування прагне максимально скоротити час підготовки новобранців, кидаючи їх у бій без належного навчання.

Як зазначає експерт, головна мета набору нових військових — це не стільки створення боєздатних підрозділів, скільки закриття дірок у штурмових загонах, які зазнають колосальних втрат у "м’ясних" атаках.

Кількість не завжди означає якість, і це добре розуміють українські сили оборони, які мають значний досвід протидії таким хвилям противника.

Селезньов також наголошує, що не всі росіяни, які зараз записуються у військо, залишаться там надовго. Деякі, зіткнувшись із суворою реальністю фронту, можуть змінити своє рішення й тікати з війська.

Водночас, у російському суспільстві поступово зростає усвідомлення того, що ніякого перемир’я не буде. Кремль не йде на компроміси, а війна триватиме.

Таким чином, незважаючи на черги у військкоматах, ситуація на фронті кардинально не зміниться. Українська армія продовжує завдавати противнику серйозних втрат, а стратегія РФ, що базується на масовій мобілізації, не гарантує їй успіху у війні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими днями в Саудівській Аравії відбудеться зустріч технічних груп України та США. Обговорюватимуть вони розширення режиму припинення вогню.