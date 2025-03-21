Чотири людини загинули в жахливій ДТП на Полтавщині (фото)

На жаль, не обійшлося без загиблих

На Полтавщині сталася смертельна ДТП за участі мікроавтобуса та легковика. Загинули чотири людини, серед них – неповнолітній.

Як повідомила поліція Полтавщини, аварія сталася 21 березня близько 18:40 на дорозі між селами Бондарі та Харсіки Чорнухинської громади. За попередніми даними, зіткнулися мікроавтобус Ford Transit і легковий автомобіль Volkswagen.

За кермом мікроавтобуса перебував 65-річний водій, у легковику — 24-річний хлопець. У результаті зіткнення водій Ford, його 63-річна пасажирка, а також 16-річний пасажир Volkswagen загинули на місці події.

Водія легковика медики намагалися врятувати, але він помер у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні.

На місці трагедії працювали слідчі Головного управління поліції Полтавщини, слідчо-оперативна група Лубенського району та експерти-криміналісти.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини смертельної аварії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дніпрі легковик збив маму з двома дітьми на пішохідному.